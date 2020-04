Thulin: la petite entreprise sauvée par l’armée américaine

4 Your Party loue du mobilier, de la vaisselle et des chapiteaux. - D.R.

D’abord installée à Mons avant de déménager à Thulin (Hensies), la petite entreprise «4 Your Party» spécialisée dans l’événementiel a su rebondir en repositionnant son activité. Elle est intervenue sur six bases de l’armée US en Belgique où elle a notamment installé un hôpital de campagne.