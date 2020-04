Mons: l’hôpital Ambroise Paré se lance dans la téléconsultation

Depuis ce lundi, il est désormais possible de consulter un médecin spécialiste de l’hôpital Ambroise Paré à distance, à l’aide d’un ordinateur et d’une connexion internet. Huit disciplines sont pour l’heure proposées: cardiologie, dermatologie, dentisterie, neurologie, urologie, clinique de la douleur et chirurgie vasculaire et des tissus mous.

Ce nouvel outil que lance l’hôpital Ambroise Paré répond à un réel enjeu de santé publique, en ces temps de pandémie. De nombreux patients sont en effet réticents à se présenter aux urgences de l’hôpital par peur de contracter le coronavirus. « Certaines personnes ont des appréhensions. Nous recevons aussi beaucoup de messages de personnes qui n’osent pas nous déranger.