Immunité au Covid-19: voici la révélation d’une étude de l’UMons

Nous ne serions immunisés contre le coronavirus que pour un temps limité. C’est l’une des dernières conclusions de l’étude prospective coordonnée par les professeurs Jérôme Lechien et Sven Saussez, ORL et chercheurs à l’UMons.

Le premier volet de leur recherche, lancé à la fin mars et basé sur un questionnaire en ligne, confirmait que la perte soudaine des sens du goût et de l’odorat étaient des symptômes importants de l’infection au Covid-19 : 86 % des patients infectés présentant en effet des troubles de l’odorat (la plupart ne sentent plus rien) et 88 % des troubles du goût. Toujour