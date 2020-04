Crise du coronavirus: le dossier Hakimi-Pauwels reporté au 4 mai

Le dossier Hakimi-Pauwels, c’était le «gros dossier» du printemps devant le tribunal de Charleroi. Trente-cinq prévenus, dont l’ex-animateur télé Stéphane Pauwels, devaient comparaître pour des faits graves, notamment des home-jackings et du trafic d’armes, mais aussi pour du trafic de drogue. Actuellement, le dossier est postposé. Le 4 mai, on réévaluera la situation.

En décembre dernier, une première audience avait plus ou moins permis de boucler un calendrier pour ce procès qui devrait durer toute une semaine devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Il faut dire que gérer un procès avec 27 prévenus est un exercice périlleux. Et depuis lors, le parquet fédéral a rajouté un volet «stups» aux faits de homejackings et de trafic d’armes.