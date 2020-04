Mons: Eric, chauffeur de bus, narre son quotidien en patois

Eric Mariage, 54 ans, conduit des bus depuis 30 ans. - COM

Les vidéos d’Eric Mariage, alias Mike Mike, ont été vues plus de 50.000 fois! Et pour cause, le chauffeur de bus TEC pousse un coup de gueule en patois, plein d’humour, sur ce qu’il vit au quotidien. En pleine période de confinement, il s’inquiète de voir les gens prendre le bus juste pour se balader ou bien pour aller promener le chien…