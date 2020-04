Mons: Gisèle, bénévole de 73 ans, a fabriqué plus de 600 masques!

Plus de 600 masques confectionnés à elle toute seule. - COM

Gisèle Petitniot est notamment connue à Mons pour son grand cœur: bénévole pour les enfants malades, pour le Mali, et maintenant pour lutter contre le coronavirus! À 73 ans, Gisèle veut se rendre utile. Elle coud des masques sans relâche pour les distribuer aux homes et à ceux qui en ont besoin. À elle seule, elle comptabilise plus de 600 masques. «J’ai arrêté de compter à 452», sourit-elle