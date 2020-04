Mons: boucherie et librairie s’allient pour les livraisons!

À Mons, c’est le boucher qui pourra vous livrer jeux et BD! Les deux commerces de la Grand’Rue de Mons, la boucherie ABC et la librairie Ligne Claire ont décidé de s’entraider pour amener un peu de lecture aux personnes confinées.

« Voici un mois que les fans de Ligne Claire sont confinés chez eux. Ils ont lu et relu tout ce qu’ils avaient dans leur bibliothèque et fait dix fois le tour de leurs jeux de société. Ils sont en manque et ils nous manquent également, s’exclame Michel Schelkens, responsable du magasin Ligne Claire, dans un communiqué.