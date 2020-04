Coronavirus: Nathalie et Éric veulent attaquer l’État en justice

Au même titre que d’autres victimes, Éric et Nathalie Dufour ont décidé de lancer une action en justice contre les négligences de l’État belge dans la gestion de la pandémie du Covid-19. Ils ont consulté des avocats qui étudient actuellement la faisabilité d’une action civile. Une suite logique pour Éric et Nathalie après la perte de leur papa dans des conditions tragiques.

C’est un récit poignant. Celui de Nathalie et Éric Dufour. Tous les deux ont perdu leur papa des suites du coronavirus dans des circonstances tragiques. Jean-Pierre venait de fêter ses 76 ans et était confiné en maison de repos. Tout allait bien… sauf que sa situation s’est dégradée. Une semaine plus tard, il a dû être transféré au centre hospitalier Epicura à Hornu. C’était le 20 mars.