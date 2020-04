Dour Festival: «On fera une super édition en 2021!»

La 32è édition du Dour Festival a été annulée suite à la décision du gouvernement fédéral de supprimer tous les festivals de l’été. Après l’attente de cette décision, l’adrénaline de la nouvelle, et les nombreuses questions qui se posent à présent, Damien Dufrasne, directeur général, revient avec nous sur cette nouvelle. L’organisateur qui a évolué et grandi avec le festival envisage déjà l’avenir et l’édition 2021.

L’édition 2020 du festival de Dour est donc définitivement à mettre aux oubliettes. N’avez-vous pas peur de vous ennuyer cet été ?