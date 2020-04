Mons-Borinage: 40 nouveaux cas de coronavirus ce dimanche

Sur les 13 communes que compte notre arrondissement, nous sommes désormais à 1.267 personnes atteintes par le coronavirus. C’est 40 cas de plus par rapport à samedi. La veille, notre région ne comptait que 6 nouveaux cas en plus. Et vendredi on enregistrait 56 nouveaux cas en 24h.

Sciensano, l’institut scientifique officiel de santé publique, publie chaque jour les chiffres relatifs à la pandémie de Covid-19. Voici le détail commune par commune dans notre arrondissement ce dimanche. Boussu: 88 cas, inchangé par rapport à la veille.