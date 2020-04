Hornu: Jean et Simone sont décédés à quelques heures d’intervalle

Le 9 avril dernier, un couple emblématique de la région d’Hornu est décédé. Pourtant en bonne santé, Simone (90 ans) et Jean (89 ans) ont succombé au Covid-19 de manière fulgurante. Un déchirement pour la famille du couple. Malgré l’impossibilité de rendre hommage en personne, des messages de soutien ont été envoyés en nombre à la famille.

« Ils étaient confinés depuis un mois. C’est ça qu’on n’a pas compris. On ne sait pas comment est venue la maladie car ils ne sortaient pas », expliquent tristement Guy et Martine, le beau-fils et la fille du couple. Simone et Jean vivaient encore dans leur maison, ils étaient très indépendants malgré leur âge avancé.