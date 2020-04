Situé avenue Melina Mercouri à Mons (près de la gare), le Van Der Valk Congres Hotel se lance dans les livraisons à domicile dans un rayon de 10 km maximum, à partir de ce dimanche 19 avril. Au menu: des formules all in apéro, barbecue, brunch et même petit-déjeuner!

L’établissement qui compte en fait deux restaurants a décidé de se lancer dans les livraisons à domicile en proposant l’ensemble du repas selon la formule choisie. Par exemple en plus des viandes pour votre barbecue, Van Der Valk propose également du vin et un cava pour l’apéritif. Vous pouvez aussi emporter votre commande sur place.