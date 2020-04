Mons-Hainaut invite les supporters à dessiner le maillot 2020-21

Mons-Hainaut lance un projet sympa en ces temps de confinement: ses supporters peuvent dessiner le prochain maillot de l’équipe!

Mons-Hainaut n’oublie pas ses supporters en ces temps de confinement. Le club s’active sur les réseaux sociaux, pour ses partenaires, pour ses supporters. Et il a d’ailleurs trouvé une occupation sympa pour les fans. Des exercices physiques, à pratiquer dans votre salon ? Non, non, il vous est proposé de faire appel à votre créativité artistique, cette fois.