Mons: plus de 20.000€ récoltés par les Youtubeurs Lufy & Enzo

Lufy et Enzo ont réussi à récolter une grosse somme. - COM

Pour venir en aide aux hôpitaux, les Youtubeurs Lufy & Enzo ont lancé une cagnotte fin mars avec la Fondation Roi Baudouin. Ils avaient fait un premier don de 10.000€. En 3 semaines, la cagnotte a plus que doublé! Les 20.000 premiers € vont être redistribués à deux hôpitaux: Ambroise Paré à Mons, ville de cœur de Lufy et Enzo qui y ont étudié, et un second hôpital choisi dans les prochains jours.