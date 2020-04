Sur le virus, Vincent Rousseau conseille: «Arrêtons de parler»

Vincent Rousseau (57) vit la période de crise dans la perplexité. Le Jurbisien, entre autres champion du monde de semi-marathon en 1993, est dans le doute quant aux événements athlétiques à venir.

Pas de Jeux, des championnats régionaux et nationaux sur piste reportés, le Mémorial Van Damme toujours fixé au 4 septembre, quelques jours après l’Euro de Paris (25-30/08) dont on parle peu et pour lequel les athlètes commencent à nourrir des doutes. « Je ne sais pas comment l’Euro sera organisé, c’est tôt pour le dire », explique l’ancien fondeur du MOHA.