Accident à Quaregnon: Thierry, plongé dans un profond coma

Thierry, 26 ans, n’est pas encore sorti du profond coma dans lequel il a été plongé à la suite de son terrible accident. Une collision entre une voiture et un scooter s’est produite à Quaregnon, mardi en fin d’après-midi. Il était au guidon du scooter quand l’impact a eu lieu, et que son casque s’est détaché. La maman de Thierry témoigne. A cause du confinement, ses proches ne peuvent pas aller le soutenir à l’hôpital comme ils le voudraient.

« Bats-toi ! Nous t’aimons trop pour te perdre. Il suffit parfois de croiser la route d’une femme en tongs qui grille un stop pour briser la vie tranquille d’une famille unie. Tu t’es moqué tant de fois de moi quand je te disais d’être prudent. « Je n’ai plus cinq ans ! » C’est vrai, tu en as 26. Mais tu es et tu resteras à jamais mon tout petit, mon bébé. Je t’en supplie.