Le RFB propose la D1 amateurs au prix de la D2!

Pour la saison 2020-21 en D1 amateurs, la direction du RFB propose des abonnements qui défient toute concurrence, sur base de 10 matches payants et 5 gratuits!

Concrètement, il sera possible d’assister aux 15 rencontres programmées au stade Urbain, en tribune debout et en petite tribune assise, pour la modique somme de 100 euros ! Le tarif est donc inchangé malgré la montée en D1 amateurs. Et ce n’est pas tout : les matches amicaux seront offerts aux abonnés.