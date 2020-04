Quaregnon: «ça va d’aller!» au home Le Petit Paradis

En ces temps difficiles où le quotidien des maisons de repos est surtout associé à la solitude, la peur, la tristesse, la maladie et la mort, c’est une image plus joyeuse et encourageante qu’a voulu donner le personnel de la résidence Le Petit Paradis à Quaregnon. Dans une vidéo diffusée sur le réseau social Facebook, on y voit les infirmiers, infirmières, techniciennes de surface… mais aussi quelques seniors danser sur la chanson «ça va d’aller» de Freddy Tougaux. Cette séquence réconfortante a été visionnée plus de 10.000 fois!

C’est aux ergothérapeutes de la maison de repos que revient l’initiative de ce clip à la bonne humeur contagieuse. Une démarche soutenue par le directeur, Francesco Grosso. « Nous voulions donner une autre image des maisons de repos que celle qui est véhiculée par les médias. Une image plus sereine, positive et encourageante, » explique-t-il.