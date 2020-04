Jurbise: il fait voler son chien comme dans «Là-haut» (vidéo)

Le confinement donne des idées insolites à certains. Gil Descamps, qui tient plusieurs commerces dans la galerie commerciale des Grands Prés, a notamment eu l’idée de faire voler son chien grâce à des ballons d’hélium. Et il a filmé le résultat! Sa vidéo a déjà été vue plus de 20.000 fois. Rassurez-vous, Nesquik, le chien de la famille, a été récupéré sans aucune égratignure au niveau du plafond de la maison. Son vol n’aura duré que quelques secondes.

Depuis quelques semaines et les mesures de confinement, TikTok explose. Le réseau social de vidéos courtes compte de plus en plus d’inscrits. Le Jurbisien Gil Descamps, qui tient plusieurs commerces dans la galerie commerciale des Grands Prés, s’est également essayé au phénomène.