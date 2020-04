Football: dans l’ombre, Prizzi a aidé Chièvres à quitter la P4

Si Chièvres est de retour en P3, il le doit en grande partie à ses joueurs et à son staff, bien entendu, mais aussi à son président, atypique et passionné, et à ses bénévoles qui ont surtout œuvré en coulisses. Parmi eux, Baptiste Prizzi, l’ancien joueur de Vacresse et du Symphorinois notamment, qui a en quelque sorte enfilé la casquette de «directeur sportif» l’espace d’un an, le temps de voir son club de cœur quitter la P4. Mission accomplie.

Le titre et la montée de Chièvres ne se discutent pas. Invaincu, le club récolte les fruits d’un travail colossal en amont, pour lequel Nicolas Dangriaux et Sébastien Bosquet ont pu compter sur le concours, les conseils, la vision du foot et le carnet d’adresses de Baptiste Prizzi.