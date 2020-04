Accident à Jemappes, incendie à Wasmes

C’est ce jeudi soir, aux alentours de 23 h 30 qu’un accident s’est produit rue des Croix à Jemappes.

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. Il a percuté une autre voiture et a fini sa course dans la façade d’une maison. Pompiers de Mons et police ont dû intervenir sur place. D’après nos informations, l’accident n’a pas provoqué de blessés graves.