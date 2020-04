Contrôles fiscaux et ONSS en plein coronavirus: «Indécent!»

Malgré la crise, des restaurateurs et des clubs sportifs sont soumis à des contrôles fiscaux et de l’ONSS. Leurs activités sont pourtant à l’arrêt depuis un bon mois. Le chef baudourois Eric Fernez et le président du club de tennis de Nimy, Jan Mertens, sont concernés. Ils ne comprennent pas pourquoi ces contrôles ne sont pas reportés après la crise.

Le coronavirus a plongé de nombreuses entreprises dans la crise. C’est notamment le cas dans le secteur de l’Horeca. Les restaurants ont dû fermer leurs portes et mettre leurs employés au chômage technique. Comme nous vous l’expliquions dans notre édition de ce mercredi, Eric Fernez, chef doublement étoilé, n’a pas été épargné.