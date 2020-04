Le parquet de Mons a reçu 1.717 dossiers relatifs au confinement

Depuis le début de la crise coronavirus, les différents services de police veillent et n’hésitent pas à verbaliser ceux qui ne respectent pas les règles strictes du confinement. Les cas les plus graves ont été transmis au parquet de Mons. Cela représente 1.717 dossiers depuis le 19 mars dernier…

Le parquet de Mons reçoit de plus en plus de dossiers relatifs à des infractions aux mesures de confinement. Depuis le 19 mars, cela représente un total de 1.717 dossiers : 1.167 du côté montois et 550 du côté de Tournai.