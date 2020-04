Réouverture des pépinières: «On va tenter de limiter la casse»

C’est officiel: les pépiniéristes peuvent rouvrir leurs portes dès lundi prochain, aux mêmes conditions que les magasins d’alimentation. Les gérants des établissements Tournesols, à Châtelineau et Chapelle-lez-Herlaimont, et de la Pépinière Raunet, à Nalinnes, poussent un «ouf» de soulagement. «Mais on ne pourra pas rattraper nos pertes», commentent-ils.

Le magasin Tournesols de Châtelineau avait déjà rouvert ses rayons d’alimentation animale et de plantes ce 11 avril, en adoptant des mesures sanitaires strictes. Il pourra compter sur une réouverture totale dès lundi, à l’image de tous les pépiniéristes et magasins de bricolage belges.