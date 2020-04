Foot: des «anciens» veulent sauver l’AEDEC Hyon

Le rapprochement entre le RFB et le RAQM n’a pas abouti. Toutes les démarches entreprises dans le cadre de la création d’un grand club à Mons-Borinage, n’ont pas échoué pour autant. Ainsi, le RAQM et Hyon ont lié leur destinée. Au grand désappointement de certains partisans de l’AEDEC, qui montent au créneau. Le point.

D’aucuns s’étonnaient, ces derniers temps, des nombreux joueurs annoncés en partance de l’AEDEC Hyon, qui plus est sans aucun mouvement dans l’autre sens. Et pas de nouvelle, non plus, à propos du staff des Rouge et Blanc, sachant que Christian Bauvois, le T1 de la saison 2019-20, a rejoint le voisin mesvinois, voici quelques semaines, pour prendre en charge une équipe d’âge.