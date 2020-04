Accident à Quaregnon: Thierry, 26 ans, se bat pour rester en vie

Un grave accident s’est produit au carrefour de la rue Joseph Wauters et de la rue François André à Quaregnon, ce mardi en fin d’après-midi. Une collision entre une voiture et un scooter a fait un blessé grave. Thierry, 26 ans, se bat pour rester en vie.

« Je me promenais avec ma fille quand l’accident est survenu… Tout s’est passé tellement vite. Je marchais dans la rue Edouard Anseele à Quaregnon. Un scooter roulait un peu plus loin (dans la même rue). Une voiture a grillé un stop et a percuté le scooter. Le conducteur a été projeté au début de la rue François André », explique Lorena.