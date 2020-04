Mons: «J’ai peur que ma maman placée se laisse mourir de chagrin»

Depuis le début du confinement, Alain Petiaux, 71 ans, fait des pieds et des mains pour maintenir le contact avec sa maman de 92 ans, Georgette, placée au home. Le Montois n’a pas hésité à enfourcher son vélo pour aller lui souhaiter bon anniversaire derrière une vitre, et appelle régulièrement le home. Le problème: sa maman est sourde et il ne parvient plus à communiquer avec elle à distance. Il craint le pire: «j’ai peur qu’elle ne se laisse mourir de chagrin».

Georgette, la maman d’Alain, est au home depuis 3 ans. À 92 ans, la résidente est sourde. Par malheur, ses deux appareils auditifs ont disparu et devaient être remplacés au tout début du confinement. Isolée dans sa chambre, la nonagénaire ne voit plus et n’entend plus son fils, Alain, qui se fait beaucoup de souci pour elle : « J’ai peur qu’elle se laisse mourir de chagrin.