D1 amateurs: sans fusion et sans foncer, le RFB avance

Ni fusion, ni effusions à Mons-Borinage, et la crise sanitaire n’est pas la seule cause de cet état de fait. Cela n’empêche pas de travailler efficacement du côté des Francs Borains.

Une énième tentative de rapprochement entre Mons et le football borain a échoué « on the buzzer », ou presque, à la veille de la date butoir du 15 avril. Peut-être que cette union se concrétisera dans un an, mais seul l’avenir nous le dira. En attendant, le futur, au RFB, se prépare dans la continuité de l’accession méritée en D1 amateurs.