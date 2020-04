Les kinés de Mons-Borinage en grogne: «Nous sommes oubliés»

En première ligne face au coronavirus, les kinés, qui doivent continuer à prendre en charge des patients, se sentent complètement oubliés. Ils manquent de matériel pour continuer à prodiguer leurs soins dans de bonnes conditions. Christophe Cuvelier, kiné sur Mons-Borinage, est mécontent. «Nous devons nous débrouiller par nous-mêmes», explique-t-il.

Depuis le début de la crise, les kinésithérapeutes ne procèdent plus qu’aux traitements indispensables et urgents. « De 250 patients par jour, nous sommes passés à seulement une vingtaine », détaille Christophe Cuvelier, responsable du cabinet Okineo, installé à Cuesmes, Quaregnon, Colfontaine et Dour, dans lequel travaillent 15 kinés.