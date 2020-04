Animaux abandonnés suite au décès de leurs maîtres du Covid-19

Face à la crise du coronavirus, les refuges pour animaux n’adoptent pas tous la même stratégie. À Quaregnon, l’Etoile de Bonté reste ouverte sur rendez-vous pour les adoptions de chiens et chats, plutôt fréquentes. Le refuge continue aussi de faire face à des abandons, notamment d’animaux dont le maître est décédé du Covid-19… À Lens, le refuge Tabula Rasa reste aussi ouvert aux adoptions et prises en charge de chevaux, moutons et cochons. Par contre, à Maisières, l’Arche de Noé est fermée.

En cette période de confinement, le seul lien entre les refuges animaliers et le public, ce sont les réseaux sociaux. Et l’Etoile de Bonté, à Quaregnon, l’a bien compris : quotidiennement, la page Facebook du refuge partage des photos des animaux avec leurs adoptants ou bien de chiens et chats encore à adopter. « C’est le seul moyen qu’on a trouvé pour rester ouverts.