Mons: le poète montois Francis Flament est décédé du coronavirus

Ce dimanche 12 avril, une figure de poésie et d’art de la région de Mons s’est éteinte. Francis Flament est décédé des suites du coronavirus à l’âge de 68 ans. On retiendra de lui une phrase qu’il a écrite et qui le caractérisait: «soyez prudent, faites des folies.»

C’est le cœur déchiré que Nathalie Flament, une des filles de Francis Flament, fait part de la nouvelle. « C’est une terrible fin de mourir comme ça. Mon père est mort seul à cause de cette saleté. En quelques jours, on est passé de la fièvre à la fin. On n’a même pas pu le voir », confie-t-elle.