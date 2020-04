Mons- Borinage: 6 nouveaux cas de Covid-19 en 24h

Les chiffres publiés ce lundi par Sciensano sont relativement stables par rapport à la situation de ce dimanche de Pâques. A Frameries, c’est seulement trois cas en plus alors que dimanche on en comptait une quinzaine en plus. Au total, 6 personnes ont été testées positives en plus dans l’arrondissement de Mons-Borinage ces dernières 24h. Attention, ces chiffres officiels ne tiennent pas compte des malades qui n’ont pas pu être testés.

Six nouveaux cas de coronavirus se sont déclarés ces dernières 24h dans notre arrondissement de Mons-Borinage. La veille, c’était 13 nouveaux cas. Voici le détail commune par commune. ►Boussu: 76 cas, le nombre est inchangé par rapport à ce dimanche. ►Dour: 80 cas, c’est un cas de plus que la veille