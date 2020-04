Aurore nettoie à l’hôpital A. Paré à Mons: «Je pleure souvent»

Une cellule de crise a été mise en place à l’hôpital Ambroise Paré depuis le début du confinement. Des psychiatres et des psychologues viennent en aide au personnel de l’hôpital. Pas seulement le corps médical, tout le personnel confondu ! Aurore, technicienne de surface, les a sollicités.

Aurore travaille depuis plus d’un an à l’hôpital Ambroise Paré comme technicienne de surface. Son quotidien a lui aussi été chamboulé par la pandémie de coronavirus. La Flénusienne de 29 ans a passé son lundi, son mardi et son mercredi dans les soins intensifs, en réanimation, à nettoyer.