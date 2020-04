Tour du monde: les Montois en confinement aux Canaries

Valérie et Michaël ont décidé de passer l’hiver aux Canaries lors de leur tour du monde. Depuis la mi-mars, ils sont coincés sur l’île de La Gomera, confinement oblige. Michaël raconte le quotidien de voyageurs confinés sur un voilier.

« On est majoritairement dans le bateau, on n’a pas d’heure pour faire grand-chose à part manger ! Valérie fait un peu de couture pour nos voisins. On a déjà lavé le bateau au moins 10 fois », explique en riant Michaël. Depuis mi-mars, Valérie et Michaël sont confinés dans le port de La Gomera, une des îles des Canaries. « On ne peut pas se plaindre, il fait vraiment beau.