Coup de tonnerre: le RFB abandonne la fusion avec le RAQM!

Incroyable: tout a capoté.

Véridique ! La fusion entre les Francs Borains et Quévy-Mons n’aura finalement pas lieu. Alors que tout était réglé et signé entre les deux clubs, l’immobilisme de la Ville de Mons, qui avait promis des garanties et un soutien financier au projet, a finalement poussé le RFB à se retirer à quelques jours de la date butoir du 15 avril.