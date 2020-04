Facteur au temps du coronavirus

Confinement ou pas, ils travaillent, ils se déplacent et ils voient du monde: les facteurs font partie de ceux que le coronavirus n’arrête pas. Mais leur vie a-t-elle changé? Ont-ils peur? Un postier témoigne.

« Le changement le plus frappant, c’est l’explosion du nombre de colis. Certains jours, il est multiplié par deux ! Mais tous ces colis restent à traiter par le même nombre de personnes », fait remarquer « Francis » (prénom d’emprunt), facteur dans la région de Mons et délégué CSC. Une surcharge de travail -et une surcharge tout court, d’ailleurs !