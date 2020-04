Jardineries ouvertes, fermées? Justice et gouverneur s’en mêlent

Les jardineries peuvent-elles encore ouvrir? Le débat n’est pas clos! Depuis la réouverture de la Jardinerie de Beloeil jeudi, alors qu’ailleurs d’autres jardineries sont contraintes de fermer, la question est remontée jusqu’au gouverneur de la province de Hainaut. Tommy Leclercq exige que la loi s’applique partout de la même manière: «Si on livre, c’est parfait; si on ne livre pas, c’est fermé!» résume-t-il. La Jardinerie de Beloeil a reçu, non pas une, mais deux visites de la police ce vendredi… Et n’a pas dû fermer.

Jacques Hendrickx, le patron de la Jardinerie de Beloeil, est aussi le président de l’association belge des jardineries. Il plaide avec vigueur pour que son secteur d’activité soit autorisé à travailler, pourvu qu’il observe de strictes règles de sécurité sanitaire. Pour des raisons économiques, bien sûr. Mais pas seulement.