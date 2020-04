Michel décède à Boussu : «Mon père était pourtant en bonne santé»

Michel est décédé des suites du coronavirus à l’âge de 85 ans. Il était encore en bonne santé il y a quelques semaines. Il conduisait, faisait ses courses et son jardin. Son fils Pierre témoigne.

« Mon père était en bonne santé. Il gardait mes enfants et ceux de ma femme quand on travaillait. Il faisait ses courses, son jardin et conduisait encore… », explique d’emblée Pierre Bertiau. Il n’aurait jamais imaginé que son père de 85 ans puisse contracter le coronavirus. « Mon père est allé enlever les dents qui lui restaient, le 28 février.