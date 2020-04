Football: le Borina Quaregnon en P3? C’est du 50-50

La fin des championnats est devenue officielle le 27 mars. Les leaders de chaque série de P4 ont appris leur accession à l’échelon supérieur, ainsi que Flénu B et Vaudignies, respectivement deuxièmes en P4C et P4D. Les formations du Borina Quaregnon, d’Honnelles B, de la RES Frasnes B et de Saint Amand-Brye étaient dans l’attente des verdicts de la première séance du CP en visioconférence.

Il y avait entre autres le cas du match arrêté entre Chièvres et le Borina Quaregnon en P4D. Le score était de 2-2 quand le referee a stoppé définitivement les débats à la 70e minute. Les clubs avaient manifesté leur étonnement lors de leur premier passage devant le CP. Les instances avaient mis l’affaire en continuation afin d’entendre directement l’arbitre.