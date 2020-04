Intermarché de Boussu: un tunnel pour «désinfecter» les clients

Photos COM

L’intermarché de Boussu a inauguré ce jeudi matin son tunnel de désinfection! Le magasin affirme que c’est la première fois en Belgique qu’un supermarché propose une désinfection totale obligatoire pour entrer. Grâce à un bain de vapeur, le caddie et le client sont totalement désinfectés. Un investissement de 10.000€ qui n’a qu’un seul but: protéger les citoyens, les clients et le personnel.