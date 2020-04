Hornu: le conducteur perd le contrôle et percute un mur!

Un accident s’est produit au niveau de la rue de Colfontaine à Hornu, à la limite de Dour, ce jeudi matin. Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture.

Ce sont les pompiers de Dour qui ont été appelés ce jeudi matin, vers 7 heures, pour un accident de voiture. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un mur, un garage avant de terminer sa course contre une voiture stationnée. La police et les secours ont aussi été dépêchés sur les lieux.