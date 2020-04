Quaregnon: un conseil communal en gardant ses distances

Le conseil communal de Quaregnon devrait se réunir le 30 de ce mois. «En vrai» et non pas par écrans interposés, et cependant dans le plus strict respect des normes de distanciation sociale imposées par la crise sanitaire. Explication.

Pas facile de tenir un conseil communal en respectant une distance de 1m50 entre tous les participants : bourgmestre et échevins, conseillers de la majorité et de l’opposition, sans oublier le public. Dans certaines communes c’est carrément impossible. Mais pas à Quaregnon.