Papiers à Quaregnon: «Vu les conditions de l’Hygea pas question!»

Après Hensies et Frameries, Quévy propose à ses habitants de mettre à leur disposition des conteneurs de l’Hygea, quelques heures, le temps qu’ils puissent se débarrasser de leurs papiers et cartons malgré la crise sanitaire, le confinement et le fermeture persistante des recyparcs. Cela fera sans doute plaisir à certains, mais ces initiatives en ordre dispersé ont le don d’irriter le bourgmestre de Quaregnon, Jean-Pierre Lepine.

« On avait fait part à l’intercommunale d’une demande de réouverture des recyparcs ; ça a échoué. Et maintenant chacun y va de sa touche perso ! Les bourgmestres devraient être solidaires ! Pour ma part, vu les conditions qu’impose l’Hygea, il n’en est pas question ! »