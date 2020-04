Colfontaine: l’étonnante reconversion du taxi pour les aéroports

C’est un geste de solidarité qui mérite d’être salué. Sans clients en raison de la fermeture des aéroports, la société Trajet Airport de Colfontaine s’est reconvertie dans la livraison de courses pour les personnes âgées ou complètement isolées. A quel prix? C’est gratuit…

Avec les mesures de confinement et la fermeture des aéroports, la société Trajet Airport, spécialisée dans les navettes depuis le domicile des particuliers, n’a plus aucune activité. Livio Cablyn, le patron, et son frère Luciano n’allaient pas pour autant rester chez eux à se tourner les pouces.