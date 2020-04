Jurbise: 10.000 masques pour tous les citoyens de la commune

La bourgmestre de Jurbise a lancé un appel aux couturières ce mardi. «Nous cherchons des couturières bénévoles qui accepteraient de créer des masques pour tous les citoyens de Jurbise», explique Jacqueline Galant.

Depuis plusieurs jours, le personnel de l’administration coupe, découpe et prépare les kits qui serviront aux couturières. « C’est le cercle économique de Jurbise qui fournit tout le matériel dont les tissus, le patron et le mode d’emploi pour créer des masques lavables », explique Jacqueline Galant. Ce matériel provient de dons et d’acquisitions propres.