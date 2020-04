EpiCURA crée un respirateur ingénieux à moins de 300€

Un grand nombre de patients hospitalisés à cause du coronavirus doivent être mis sous respirateur. Ces engins coûtent cher et sont peu nombreux. Le kiné Frédéric Duprez et l’ingénieur Etienne Maréchal ont inventé un mécanisme similaire qui coûte moins de 300€ à la fabrication. Le but : partager le prototype afin que tous les hôpitaux du monde puisse le reproduire et sauver leurs patients.

Au deuxième étage de l’hôpital Epicura à Hornu, tout est calme, quelques infirmiers et médecins apparaissent de temps en temps. Tous portent un masque, obligatoire à l’intérieur de l’hôpital. Dans l’ancienne chambre 216, habituellement consacrée aux naissances, un bruit sourd retentit à intervalle régulier. C’est le prototype d’un respirateur inventé par Frédéric Duprez et Etienne Maréchal.