Arabe Wislet, tué sur la Grand-Place: sursis et peines de travail

Deux peines de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour ce qui excède les quelque deux mois de détention préventive; et deux peines de travail. Le jugement est intervenu ce lundi, dans le cadre du procès des agresseurs d’Arabe Wislet et de Mathias Matta, le 28 juin 2014 sur la Grand-Place de Mons. Des 6 prévenus, quatre jeunes de cette bande urbaine sont finalement condamnés, et pour coups à Mathias, et pour non-assistance à personne en danger pour Arabe, dit Pascal Wislet.

Comme le mentionne le jugement, le tribunal n’a pas été saisi pour les coups mortels à Pascal. Sauf confinement prolongé, BK, qui était mineur lors du drame, devrait répondre du coup mortel en question. Seul, face à un tribunal à trois juges dont un juge de la jeunesse. Là se jouera le principal épisode juridique de cette agression urbaine gratuite.