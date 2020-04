S. Anzalone :« On prépare la saison comme si tout était normal»

Pas de spectacle et pourtant beaucoup de boulot en ce moment pour Salvatore Anzalone. Gestionnaire et programmateur du théâtre royal de Mons (TRM), patron de la société Médiascène qui organise des tournées en Belgique, il est en train de jongler avec les reports de spectacles de cette saison-ci, plombée par le coronavirus, et la programmation de la saison 2020/2021. Salvatore Anzalone est aussi, comme nous tous, un homme que cette pandémie atteint dans ses affections. Le Covid-19 vient de lui enlever un oncle.

Salvatore Anzalone, comment allez-vous ?