Foot (P2): Karim Dahmani va se relancer à Pâturages

Pâturages a frappé un grand coup pour son entrée dans la campagne de recrutement. Le Standard a attiré Karim Dahmani, l’ancien équipier de Rachid El Barkaoui au RFB.

Au fil des jours, la P2B s’annonce de plus en plus intéressante et relevée. On ne compte plus les clubs qui recrutent des joueurs rompus aux divisions supérieures, et notamment à la D3 amateurs. Flénu vient coup sur coup d’attirer Thomas Demol et Benoît Sotteau. Honnelles n’est pas en reste avec Bryan Melckenbeeck, tandis que Mesvin a trouvé son bonheur avec Quentin Brasseur.