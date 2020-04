Football: Baptiste Ulens n’évoluera pas à Mons-Borinage

Après mûre réflexion, alors qu’il faisait partie des priorités du projet «Mons-Borinage», Baptiste Ulens a dû faire un choix et renoncer à rejoindre le grand club de la région qui s’apprête à voir le jour.

À bientôt 33 ans et père de deux enfants en bas âge, le gaucher du RAQM a décidé de privilégier sa vie de famille et son boulot de pompier. Compréhensible. « Je ne pouvais pas raisonner comme un joueur d’une vingtaine d’années », confie le Montois. « J’ai choisi de m’investir dans ma vie de famille et de maintenir l’équilibre que nous avons trouvé, à quatre.